Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Selbstmord auf Bestellung

Staffel 6Folge 11
Selbstmord auf Bestellung

Selbstmord auf BestellungJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 11: Selbstmord auf Bestellung

45 Min.Ab 12

Lieutenant Joe Kenda und das Police Department erfahren aus dem Radio, dass ein bewaffneter Mann durch die Straßen zieht und willkürlich Schüsse abfeuert. Die Einsatzkräfte müssen die gesamte Nachbarschaft via Telefonanruf über ihre Situation aufklären und die Menschen davon abhalten, ihre Häuser zu verlassen. Währenddessen eilt Kenda zum Einsatzort, um den Schützen zu stellen.

