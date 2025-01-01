Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 10
Folge 10: Auf gute Nachbarschaft

45 Min.Ab 12

Joa Kenda folgt dem Hilferuf einer verzweifelten Mutter: Als Diana Bates nach Hause kommt, fehlt von ihrer kranken Tochter jede Spur. Auf dem Anrufbeantworter wurde eine dubiose Nachricht hinterlassen, die das Fernbleiben ihrer Tochter von der Schule rechtfertigt - angeblich wegen eines Notfalls in der Familie. Bates weiß jedoch nichts von einem solchen Notfall. Lieutenant Kenda nimmt die Ermittlungen auf.

