Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 11: Selbstmord auf Bestellung
45 Min.Ab 12
Lieutenant Joe Kenda und das Police Department erfahren aus dem Radio, dass ein bewaffneter Mann durch die Straßen zieht und willkürlich Schüsse abfeuert. Die Einsatzkräfte müssen die gesamte Nachbarschaft via Telefonanruf über ihre Situation aufklären und die Menschen davon abhalten, ihre Häuser zu verlassen. Währenddessen eilt Kenda zum Einsatzort, um den Schützen zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen