Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 15
Folge 15: Bandenkrieg oder Partyspaß

45 Min.Ab 12

Joe Kenda muss den Tod eines Teenagers aufklären. Als bei einer Party plötzlich Schüsse fallen, kommt der junge Timothy Peart ums Leben. Schnell wird klar, dass die Täter ihr Opfer bewusst ausgewählt haben. Lieutenant Kenda vermutet Bandenrivalität als Tatmotiv, denn bei der Feier waren Mitglieder rivalisierender Gangs anwesend.

Rive Gauche Television
