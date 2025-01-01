Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Selbstmord ohne Täter

Staffel 6Folge 16
Folge 16: Selbstmord ohne Täter

45 Min.Ab 12

Als die sechsjährige Monica ihre Großmutter Maria besucht, wird sie Zeuge eines schrecklichen Verbrechens. Jemand ist in die Wohnung der alten Frau eingebrochen und hat ihr die Kehle aufgeschlitzt. Maria gilt als freundlich, beliebt und gottesfürchtig; welches Motiv also könnte es geben, um sie zu töten?

Rive Gauche Television
