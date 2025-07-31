Verbrechen aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 19: Verbrechen aus Leidenschaft
45 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Ein Spieleabend eskaliert und der 19-jährige Donald Godfrey wird mit einem Schuss in den Kopf getötet. Joe Kendas Ermittlungen ergeben jedoch, dass das Opfer selbst kein Unschuldiger war. Freunde berichten über sein immer gewaltbereiteres Verhalten, Drohungen und Beleidigungen waren keine Seltenheit. War sein Tod etwa ein Racheakt?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
