Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Der lange Weg zum Mörder
46 Min.Ab 12
Die gefrorene Leiche einer jungen Mutter wird in einem verlassenen Friedhof gefunden, doch die Hinweise reichen nicht aus, um den Fall zu klären. Jahre später widmet sich Ermittler Joe Kenda dem Fall und erkennt die tödliche Handschrift eines Serienkillers.
