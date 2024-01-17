Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Verstrickt in Schuld und Trauer

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7vom 17.01.2024
Verstrickt in Schuld und Trauer

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 7: Verstrickt in Schuld und Trauer

45 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12

Ein unglückseliger Mann mit einigen offenen Rechnungen verschanzt sich in seinem Trailer und eröffnet das Feuer. Ermittler Joe Kenda kontaktiert daraufhin die Ex-Frau des Mannes, um die Situation baldmöglichst zu entschärfen.

