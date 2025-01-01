Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 16: Blinde Wut
45 Min.Ab 12
Wanderer entdecken in den Bergen die Leiche eines Mannes - nackt, gefesselt, geschlagen. Ermittler Joe Kenda ist verblüfft über die wilde Vergangenheit des Mannes und nimmt sich eine Liste Verdächtiger vor.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen