Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Blinde Wut

Rive Gauche TelevisionStaffel 8Folge 16
Blinde Wut

Folge 16: Blinde Wut

45 Min.Ab 12

Wanderer entdecken in den Bergen die Leiche eines Mannes - nackt, gefesselt, geschlagen. Ermittler Joe Kenda ist verblüfft über die wilde Vergangenheit des Mannes und nimmt sich eine Liste Verdächtiger vor.

