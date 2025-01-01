Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Dem Tod so nahe
45 Min.Ab 12
Nach der Ermordung zweier Männer in ihrem Auto, schließt sich Ermittler Kenda mit einem Lokalreporter zusammen, der die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam machen soll. Tatsächlich geht ein Hinweis zu einem mysteriösen Auto nahe des Tatorts ein.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen