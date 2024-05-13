Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Mauer des Schreckens

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9vom 13.05.2024
45 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Mitten in der Nacht legt eine rotgekleidete Frau einen sterbenden Mann vor einem Feuerwehrhaus ab. Ermittler Joe Kenda erfährt von dem unsteten Leben des Verstorbenen, doch die Frau in Rot bleibt weiterhin ein Rätsel.

Kabel Eins Doku
