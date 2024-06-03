Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 15: Zerstörte Zukunft
45 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 16
Ein Mann wird mit mehreren Schüssen auf offener Straße niedergestreckt. Ermittler Joe Kenda taucht in die Vergangenheit des Opfers ein und stößt auf verstörende Details.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen