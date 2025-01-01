Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Kampf um die Wahrheit

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 4
Kampf um die Wahrheit

Folge 4: Kampf um die Wahrheit

46 Min.Ab 12

Die Leiche von Charlie Tuttle wurde in einem verschlossenen Schlafzimmer gefunden und sein Tod als Selbstmord deklariert. Ermittler Joe Kenda rollt den Fall nach einigen Monaten wieder auf und zweifelt an der Selbstmord-Theorie.

