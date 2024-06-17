Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 19: Tod der alten Dame
45 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 16
Der Mord an einer geliebten Großmutter erschüttert die ganze Gemeinde. Wer stach die alte Dame in ihrem eigenen Zuhause brutal nieder?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen