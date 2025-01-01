Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Tod im Schlaf
45 Min.Ab 12
Ermittler Joe Kenda muss heute klären, ob es sich bei dem Tod eines Air Force-Veteranen um einen Unfall oder Mord handelt. Es stellt sich heraus, dass der Mann ein Doppelleben führte ...
