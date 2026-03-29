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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (1/10)

ORF1Staffel 1Folge 1vom 29.03.2026
Hunyadi - Aufstieg zur Macht (1/10)

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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Folge 1: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (1/10)

56 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12

Epische Machtspiele und tödliche Intrigen: Hunyadi kämpft im 15. Jahrhundert um Europas Zukunft. János Hunyadi muss als Kind mit ansehen, wie seine Familie bei einem Überfall osmanischer Krieger auf die ungarische Burg Hunyad ums Leben kommt. Jahre später steht er als junger Mann im Dienst des serbischen Herrschers George Brankovic. Dort verliebt er sich in dessen Tochter Mara und lernt die kämpferische Erzsébet Szilágyi kennen. Um Serbien vor osmanischen Truppen zu schützen, will Brankovic seine Tochter Mara dem Sultan Murad zur Frau geben. Besetzung: Kádár L. Gellért (Johann Hunyadi) Vivien Rujder (Elisabeth Szilágyi) Franciska Töröcsik (Mara Branković) Balázs Csémy (Johann Vitez) Murathan Muslu (Murad II.) Cornelius Obonya (Friedrich III.) Laurence Rupp (Albrecht II.) Thomas Trabacchi (Johannes Capistranus) Karel Roden (Matejcik) Rade Šerbedžija (Đurađ Branković) Mariann Hermányi (Elisabeth von Luxemburg) Erno Fekete (Ulrich II.) Marina Gera (Katarina Branković) Elena Rusconi (Giulietta Brienza) Gábor Nagypál (Vlad II. Drăcul) László Gálffi (Sigismund) Péter Jankovics (Giuliano Cesarini der Ältere) Attila Király (János Pongrácz) Krisztián Csákvári (Władysław III.) László Mátray (Miho Szilagyi) Balázs Medveczky (Miklos Ujlaki) Serkan Çolak (Halil Pasa) Giancarlo Giannini (Eugen IV.) Regie: Robert Dornhelm Drehbuch: Zsófia Ruttkay, Balász Lengyel & Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project/Csaba Aknay

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