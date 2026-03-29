Hunyadi - Aufstieg zur Macht (2/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 2: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (2/10)
In der zweiten Folge kommt Hunyadi an den Hof des ungarischen Königs Sigismund. Auf der Burg Buda will er ihn überzeugen, Truppen gegen Sultan Murad aufzustellen. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Erzsébet, die ihm einen Handel vorschlägt: Wenn er sie im Schwertkampf unterrichtet, will sie ihn in die Geheimnisse des höfischen Lebens einführen. Sigismunds Tochter Elisabeth soll mit Albrecht von Habsburg verheiratet werden. Schließlich begleitet Hunyadi den König auf der Reise nach Wien und Mailand, wo sich dieser durch Allianzen die Chancen auf die Kaiserkrone verbessern will. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara Brankovic) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) László Mátray (Miho Szilágyi) László Gálffi (König Sigismund) Rade Serbedzija (George Brankovic) Regie: Robert Dornhelm Drehbuch: Zsófia Ruttkay, Balász Lengyel & Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project/Csaba Aknay
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