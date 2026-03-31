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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (6/10)

ORF1Staffel 1Folge 16vom 31.03.2026
Hunyadi - Aufstieg zur Macht (6/10)

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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Folge 16: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (6/10)

60 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Papst Eugen IV. ruft zu einem Kreuzzug gegen das Osmanisches Reich auf und möchte Johannes Hunyadi als Anführer gewinnen. Als sein Gesandter Giuliano Cesarini in Buda eintrifft, zeigen sich König Władysław III. und Hunyadi begeistert. Um Ungarn zu stabilisieren, soll Władysław eine politische Ehe mit Elisabeth von Luxemburg eingehen. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) Mariann Hermányi (Elisabeth von Luxemburg) László Mátray (Miho Szilágyi) Regie: Attila Szász Drehbuch: Zsófia Ruttkay Balász Lovas Balász Lengyel Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project/Csaba Aknay

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