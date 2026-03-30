Hunyadi - Aufstieg zur Macht (5/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 5: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (5/10)
Nach dem Tod von Albrecht II. entbrennt in Ungarn ein Thronstreit, da ein klarer Erbe fehlt. Elisabeth von Luxemburg und Ulrich II. von Cilli wollen ihren Sohn krönen und bitten Friedrich III. um Unterstützung. Gleichzeitig reist János Vitéz nach Buda, um Władysław III. die Krone anzubieten. Johannes Hunyadi bereitet sich auf den Kampf vor, während Murad II. seinen Sohn Mehmed II. ins Feld führt. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) Cornelius Obonya (Friedrich von Habsburg) László Mátray (Miho Szilágyi) Mariann Hermányi (Elisabeth von Luxemburg) Balász Csémy (Janos Vitez) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Balász Lovas Balász Lengyel Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project
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