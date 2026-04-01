Hunyadi - Aufstieg zur Macht (8/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 18: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (8/10)
Johannes Hunyadi, sein Sohn und Erzsébets Bruder geraten in die Gefangenschaft von Vlad II. Dracul. Erzsébet eilt mit einem Heer zur Rettung, zahlt jedoch einen hohen Preis. In Rákosmező suchen sie Einigung, bis Mara Branković mit schockierenden Nachrichten erscheint. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) Balász Csémy (Janos Vitez) Balász Medcveczky (Miklos) László Mátray (Miho Szilágyi) Ulascan Kutlu (Sultan Mehmed) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Attila Veres Balász Lengyel Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Kristof Galgoczi Nemeth
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