Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (8/10)

ORF1Staffel 1Folge 18vom 01.04.2026
Hunyadi - Aufstieg zur Macht (8/10)

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (8/10)Jetzt kostenlos streamen

Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Folge 18: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (8/10)

58 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 16

Johannes Hunyadi, sein Sohn und Erzsébets Bruder geraten in die Gefangenschaft von Vlad II. Dracul. Erzsébet eilt mit einem Heer zur Rettung, zahlt jedoch einen hohen Preis. In Rákosmező suchen sie Einigung, bis Mara Branković mit schockierenden Nachrichten erscheint. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) Balász Csémy (Janos Vitez) Balász Medcveczky (Miklos) László Mátray (Miho Szilágyi) Ulascan Kutlu (Sultan Mehmed) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Attila Veres Balász Lengyel Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Kristof Galgoczi Nemeth

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hunyadi - Aufstieg zur Macht
ORF1
Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Alle 1 Staffeln und Folgen