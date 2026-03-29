Hunyadi - Aufstieg zur Macht (4/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 4: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (4/10)
In der vierten Folge ist Kaiser Sigismund sterbenskrank. Nach seinem Tod folgt sein Schwiegersohn Albrecht von Habsburg auf den ungarischen Thron. Mit Elisabeth ist er immer noch kinderlos und hat keine Erben. Auf Anraten von Vitez betraut er Janós Hunyadi mit der Verteidigung der südlichen Grenzen. Sultan Murad lässt indes die serbische Burg Smederevo überfallen. Maras Brüder, Stefan und Grgur Brankovic, befinden sich somit in größter Gefahr und nehmen es mit den osmanischen Truppen auf. Besetzung: Kádár L. Gellért (Johann Hunyadi) Vivien Rujder (Elisabeth Szilágyi) Franciska Töröcsik (Mara Branković) Balázs Csémy (Johann Vitez) Murathan Muslu (Murad II.) Cornelius Obonya (Friedrich III.) Laurence Rupp (Albrecht II.) Thomas Trabacchi (Johannes Capistranus) Karel Roden (Matejcik) Rade Šerbedžija (Đurađ Branković) Mariann Hermányi (Elisabeth von Luxemburg) Erno Fekete (Ulrich II.) Marina Gera (Katarina Branković) Elena Rusconi (Giulietta Brienza) Gábor Nagypál (Vlad II. Drăcul) László Gálffi (Sigismund) Péter Jankovics (Giuliano Cesarini der Ältere) Attila Király (János Pongrácz) Krisztián Csákvári (Władysław III.) László Mátray (Miho Szilagyi) Balázs Medveczky (Miklos Ujlaki) Serkan Çolak (Halil Pasa) Giancarlo Giannini (Eugen IV.) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Attila Veres, Balász Lengyel & Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Kristof Galgoczi Nemeth
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