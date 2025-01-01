Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 25
Folge 25: Estefania - Psychospielchen

40 Min.Ab 12

Die Spanierin Estefania (34) findet ihren geliebten Partner Frank (35) schwer verletzt und im Koma liegend im heimischen Wohnzimmer vor. Bevor sie die schreckliche Situation realisieren kann, wird sie als Tatverdächtige festgenommen. Steckt Franks Noch-Ehefrau Nicole (36) hinter dem Anschlag, weil sie ihrem Ex die Trennung nicht verziehen hat? Oder gibt es noch jemand anderen, der Estefania mit perfiden Psychospielchen fertig machen will?

SAT.1 GOLD
