In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 29
Folge 29: Carla - Eine Mutter sieht rot

41 Min.Ab 12

Ein Albtraum jeder Mutter wird wahr: Die elfjährige Tochter der Polizistin Carla (33) wird vor ihren Augen entführt. Nun beginnt die fieberhafte Suche nach dem Mädchen. Auf dieser Suche stößt Carla nicht nur auf einen alten "Bekannten", der ihr bereits in einem ehemaligen Fall Rache schwor, sondern sie überschreitet sogar die Grenzen der Legalität. Geht sie am Ende zu weit?

