SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 30
40 Min.Ab 12

Die 17-jährige Außenseiterin Lina verliebt sich in den 20-jährigen Robin. Sie will sie nicht wahr haben, dass er ein Nazi ist. Dann passiert etwas Fatales: Es gibt einen Streit zwischen der Nazigruppe und zwei Ausländern. Robin rastet aus und überfährt die beiden Ausländer. Lina ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe, dem Druck der Nazi-Gruppe und ihrem schlechten Gewissen. Schließlich macht sie eine Aussage bei der Polizei. Dadurch wird sie zur Zielscheibe der Nazis ...

SAT.1 GOLD
