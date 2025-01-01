Betty - Er muss unschuldig seinJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 38: Betty - Er muss unschuldig sein
41 Min.Ab 12
Betty (29) schwebt auf Wolke sieben. Sie kennt ihren Freund Daniel zwar noch nicht lange, aber sie ist sich sicher: er ist ein Glücksgriff. Doch plötzlich taucht er unter und verschwindet von der Bildfläche. Die Polizei sucht ihn wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Betty glaubt fest an Daniels Unschuld und möchte es beweisen. Doch als sie in seiner Wohnung nach entlastenden Beweisen sucht, wird sie plötzlich von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH