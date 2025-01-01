In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 40: Caroline - Gefährlicher Chat
41 Min.Ab 12
Caroline (25) braucht dringend mal wieder einen Mann. Das findet zumindest ihre Schwester Laura (18) und organisiert über ein Singleportal eine Verabredung mit Frank, dem Forschungsleiter einer Pharma-Firma. Bei dem Date werden die beiden Opfer eines brutalen Überfalls, den Caroline gerade noch vereiteln kann. Allerdings geht der Alptraum jetzt erst richtig los. Denn die Gangster haben es auf sensible Daten abgesehen, die Frank haben soll ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
