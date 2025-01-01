Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Armin - Preis des Lebens

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 52
Armin - Preis des Lebens

Armin - Preis des LebensJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 52: Armin - Preis des Lebens

41 Min.
Ab 12

Kriminalkommissar Armin (40) lernt die attraktive Thea (34) kennen. Armin verliebt sich in Thea und erfährt, dass sie todkrank ist und nur eine teure Spezialbehandlung ihr Leben retten kann. Er will ihr unbedingt helfen. Da seine Ersparnisse nicht reichen, greift er, blind vor Liebe, bei einer Drogenrazzia zu und unterschlägt 200.000 Euro aus einem Drogendeal. Als Thea nach der Geldübergabe spurlos verschwindet, steht Armin plötzlich auf der Liste der Hauptverdächtigen ...

SAT.1 GOLD
