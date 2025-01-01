In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 58: Nela - Gefährliche Klunker
42 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Kakerlaken-Fund im Essen treibt das Restaurant "Sommerherz" von Nela (28) und Steffen (34) fast in den Ruin. Die Rechnungen stapeln sich, irgendwo muss schnell Geld her. Als kurz darauf der nahe liegende Juwelier ausgeraubt wird, steht Ehemann Steffen unter Verdacht und wird festgenommen! Doch Nela ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt und recherchiert auf eigene Faust ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH