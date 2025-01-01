In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 65: Henry - Den Tod vor Augen
42 Min.Ab 12
Ein schwarzer Tag für Hauptkommissar Henry (39). Er erhält eine niederschmetternde Diagnose: Er hat nur noch drei Monate zu leben. Henry beendet schweren Herzens seine Beziehung und erhält zudem noch den brisantesten Auftrag seines Lebens. In einem besetzten Hotel haben Erpresser eine Bombe versteckt. Als Todgeweihter ist Henry bereit, sein Leben zu riskieren. Bis eine schicksalhafte Nachricht die Karten völlig neu mischt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH