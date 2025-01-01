In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 11: Jenna - Dunkle Vergangenheit
43 Min.Ab 12
Jenna (32) will die Familie ihres zukünftigen Mannes kennenlernen. Doch der Besuch bei ihrer Schwiegermutter in spe verläuft anders als gedacht. Denn ihr Verlobter hat einiges aus seiner Vergangenheit vor Jenna verborgen.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH