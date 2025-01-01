In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Esther - Schatten im Blick
42 Min.Ab 12
Kosmetikerin Esther (35) wird hellhörig, als ihr Mann sich plötzlich in Lügen und Widersprüche verstrickt. Hat er etwa eine Affäre? Esther forscht nach und stößt auf ein viel größeres Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH