In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Janosch - Freunde fürs Leben
44 Min.Ab 12
Janosch (35) hat nur noch wenige Monate zu leben. Er möchte ein letztes Mal mit seinen Freunden ein Wochenende verbringen. Denn Janosch hat einen ganz besonderen Wunsch ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH