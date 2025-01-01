Viola - Verzauberte WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 16: Viola - Verzauberte Weihnachten
44 Min.Ab 12
Im Radio hört Viola (32) einen Aufruf: ein kleines Mädchen sucht für ihren Papa eine neue Frau. Als Viola sich mit dem Vater trifft, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch dieses Glück wird plötzlich bedroht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH