Charlotte - Der versprochene MannJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Charlotte - Der versprochene Mann
44 Min.Ab 12
Eine Kartenlegerin sieht in der Zukunft von Charlotte (39) ein schreckliches Unglück. Tatsächlich wird sie seitdem vom Pech verfolgt. Doch Charlotte hat einen furchtbaren Verdacht: Jemand aus ihrem engsten Umfeld will sie einschüchtern ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH