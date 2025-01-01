Vicky - Spuren der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Vicky - Spuren der Vergangenheit
44 Min.Ab 12
Vicky (36) macht zur Einweihung ihrer neuen Wohnung eine 80er Jahre Mottoparty. Bei einer "spirituellen Sitzung" wird verkündet: die Vormieterin wurde im Haus umgebracht. Plötzlich geschehen unerklärliche Dinge.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
