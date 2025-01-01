Lysann - Das Geheimnis meines VatersJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Lysann - Das Geheimnis meines Vaters
42 Min.Ab 12
Lysann (17) verliebt sich in den 18-jährigen Ben. Doch ihr Vater ist strikt gegen eine Beziehung. Als Lysann endlich erfährt warum, bricht für sie eine Welt zusammen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH