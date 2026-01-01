In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 25: Sven - Der Puppenspieler
45 Min.Ab 12
Sven (33) gesteht bei der Polizei einen Unfall. Auf der Landstrasse hat er jemanden überfahren. Doch die Polizei findet keinen Hinweis auf einen Unfall. Sven ermittelt selbst und kommt nach und nach einem perfiden Plan auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH