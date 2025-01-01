Clarissa - Die Feinde meiner FreundeJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Clarissa - Die Feinde meiner Freunde
43 Min.Ab 12
Buchhändlerin Clarissa (29) bekommt unerwartet Besuch von ihrer ehemaligen Schulfreundin Sarah. Doch hinter Sarahs plötzlichem Erscheinen steckt ein geheimnisvoller Grund ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH