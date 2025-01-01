In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 12: Estelle - Der stumme Zeuge
45 Min.Ab 12
Estelle (28) ist Hauptverdächtige in einem Mord, da sie als letzte mit dem Opfer gesehen wurde. Doch es gibt noch einen Zeugen! Nur spricht er seit Jahren nicht mehr. Wird er Estelle helfen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH