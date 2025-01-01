In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 16: Enya - Geheimnis einer Mutter
44 Min.Ab 12
Enya (38) entdeckt ein Mädchen in einem Schlafanzug auf der Straße - die Mutter der Kleinen ist verschwunden! Enya will helfen, doch von da an wird sie verfolgt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH