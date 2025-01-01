In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 4: Lennard - Haus des Schreckens
44 Min.Ab 12
Lennard (33) und seine Frau Tina ersteigern ein altes Haus. Dort finden die beiden einen mysteriösen Altar und im Dorf wird gemunkelt, dass die Leiche eines Mädchens im Keller einzementiert sei.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH