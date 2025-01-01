In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Annemarie - Untergetaucht
44 Min.Ab 12
Annemaries (38) Tochter Yvonne verschwindet spurlos. Auf der Suche nach ihr taucht die Mutter in die Techno-Partyszene ein, denn die DJane Galaxy scheint etwas über Yvonnes Verbleib zu wissen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH