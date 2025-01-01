In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 17: Lee - Mysteriöser Feind
45 Min.Ab 12
Ein Kunde beschuldigt die chinesische Heilpraktikerin Lee (26): ihre Behandlung hat ihn in den Rollstuhl gebracht. Als dann auch noch jemand Säure in Lees Cremes mischt, steht fest: irgendwer möchte ihr schaden!
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH