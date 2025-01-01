Isa - Hilferuf aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 19: Isa - Hilferuf aus der Vergangenheit
44 Min.Ab 12
Isa (26) entdeckt in ihrem Flohmarkt-Schnäppchen einen Hilferuf! Sofort hat sie den Standbetreiber Stefan und dessen Mutter Gabriele in Verdacht. Aber wer hat die verzweifelte Botschaft geschickt?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH