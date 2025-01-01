In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Karo - Der letzte Schuss
44 Min.Ab 12
Maskenbildnerin Karos (32) Freund Mark ist der Star des Theaters. Dann wird er bei einer Probe von einer echten Kugel getroffen. Wer hasst Mark so sehr, dass er die Platzpatrone gegen scharfe Munition austauscht?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH