In meiner Haut

Autismus verstehen

SAT.1Staffel 1Folge 11
Autismus verstehen

Autismus verstehenJetzt kostenlos streamen

In meiner Haut

Folge 11: Autismus verstehen

40 Min.Ab 12

Wenn du einen Menschen mit Autismus kennst, kennst du einen Menschen mit Autismus. Das Zitat umschreibt das breite Spektrum von Autismus. Jasmin Nosber, selbst Betroffene, spricht mit Marie Helmschmied über die neurologische Entwicklungsstörung.

