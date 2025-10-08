In meiner Haut
Folge 11: Autismus verstehen
40 Min.Ab 12
Wenn du einen Menschen mit Autismus kennst, kennst du einen Menschen mit Autismus. Das Zitat umschreibt das breite Spektrum von Autismus. Jasmin Nosber, selbst Betroffene, spricht mit Marie Helmschmied über die neurologische Entwicklungsstörung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In meiner Haut
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1