In meiner Haut
Folge 17: Shila Behjat: Frauenbewegungen, Machtstrukturen und Frau-Sein
32 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 6
Shila Behjat spricht in "In meiner Haut" über globale Frauenbewegungen, Machtstrukturen und das Frau-Sein im Jahr 2026. Sie ordnet die Proteste im Iran ein, spricht über Solidarität über Ländergrenzen hinweg und darüber, warum feministische Kämpfe auch heute noch notwendig sind. Es geht um gesellschaftliche Rückschritte, neue Allianzen und die Frage, wie Veränderung gelingen kann. Ein persönliches und politisches Gespräch über Stärke, Widerstand und Wandel.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
