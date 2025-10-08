Natascha Sagorski über das Tabu-Thema FehlgeburtenJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 2: Natascha Sagorski über das Tabu-Thema Fehlgeburten
21 Min.Ab 12
Die SAT.1-Reporterinnen Marie Helmschmied und Dominique Boniecki sprechen mit der Autorin über das Tabu-Thema Fehlgeburten und Sternenkinder. Natascha Sagorski gibt ganz persönliche Einblicke und ihrer Erfahrungen zu diesem sensiblen Thema.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1