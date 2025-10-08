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In meiner Haut

Ich bin glücklicher Single

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 08.10.2025
Ich bin glücklicher Single

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In meiner Haut

Folge 13: Ich bin glücklicher Single

27 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Karen Heinrichs ist nicht nur Moderatorin beim SAT.1-Frühstücksfernsehen, sondern auch glücklicher Single - doch dafür muss sie sich oft rechtfertigen. Warum sie das Alleinsein liebt und wie sie den Alltag als Single-Mama meistert, verrät sie hier.

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