Das Leben vor und nach der OrganspendeJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 12: Das Leben vor und nach der Organspende
31 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Die Wartezeiten auf ein Spenderherz betragen bis zu zwei Jahren. SAT.1-Reporterin Marie Helmschmied spricht mit Franziska Bleis, die mit einem Spenderherz lebt und Rainer Winter, der auf ein Spenderherz wartet.
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Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1