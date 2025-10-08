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In meiner Haut

Das Leben vor und nach der Organspende

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 08.10.2025
Das Leben vor und nach der Organspende

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In meiner Haut

Folge 12: Das Leben vor und nach der Organspende

31 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Die Wartezeiten auf ein Spenderherz betragen bis zu zwei Jahren. SAT.1-Reporterin Marie Helmschmied spricht mit Franziska Bleis, die mit einem Spenderherz lebt und Rainer Winter, der auf ein Spenderherz wartet.

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